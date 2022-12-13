Российским пенсионерам за долгий брак выдадут деньги: по 50 тысяч каждому с 14 декабря

Пенсионный эксперт Сергей Власов раскрыл глаза на этот факт и посоветовал воспользоваться этой возможностью. Если вовремя все оформить, что деньги можно будет получить уже 14 декабря, пишет primpress.ru.

Сумма полагается пенсионерам, которые прожили в браке 50 лет. Возможна выплата и более крупных денег. Например, 75 тысяч рублей дают тем, чей официальный союз длится 75 лет.