Российским пенсионерам за долгий брак выдадут деньги: по 50 тысяч каждому с 14 декабря

Далеко не все пенсионеры знают о денежной выплате в 50 тысяч рублей, которая полагается гражданам с длительными официальными отношениями.
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Пенсионный эксперт Сергей Власов раскрыл глаза на этот факт и посоветовал воспользоваться этой возможностью. Если вовремя все оформить, что деньги можно будет получить уже 14 декабря, пишет primpress.ru.
Сумма полагается пенсионерам, которые прожили в браке 50 лет. Возможна выплата и более крупных денег. Например, 75 тысяч рублей дают тем, чей официальный союз длится 75 лет.