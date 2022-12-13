В ближайшие пять лет: финансист Беляев просто и доходчиво объяснил, почему доллар обречен

Когда астролог Константин Дараган заявил, что доллар к 2027 году исчезнет как мировая валюта, народ взбудоражился. Мы обратились за комментарием к финансовому аналитику, кандидату экономических наук Михаилу Беляеву, который доходчиво и просто объяснил, почему это реально с точки зрения законов развития денежной системы.

Доллар был избран как валюта для международных расчетов после Второй мировой войны потому, что представлял национальную экономику США, безусловно доминировавшую в мире. Но с тех пор все изменилось, а до 2027 года и вовсе кардинально перевернется.

«Соединенные Штаты все больше уступают в экономическом отношении и Китаю, и другим странам Востока, то мы видим, что доллар постепенно свои позиции теряет в качестве мировой валюты. Тем более, мы видим, что американцы уже стали доллары использовать в своих корыстных интересах как валюту, которая может работать против интересов отдельных стран.

Уже сейчас Китай и другие азиатские страны в совокупности потеснили Соединенные Штаты на экономической арене, через пять лет понятно что они будут оттеснены если не на периферию мировой экономики, то потеряют серьезную часть своей доли на этом рынке, соответственно, потеснится доллар», - объяснил Беляев.

Доллар останется валютой США, часть стран, которая поддерживает тесный товарооборот с США, будет поддерживать расчеты в долларах, если так им будет удобно.