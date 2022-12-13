В ближайшие пять лет: финансист Беляев просто и доходчиво объяснил, почему доллар обречен

Когда астролог Константин Дараган заявил, что доллар к 2027 году исчезнет как мировая валюта, народ взбудоражился. Мы обратились за комментарием к финансовому аналитику, кандидату экономических наук Михаилу Беляеву, который доходчиво и просто объяснил, почему это реально с точки зрения законов развития денежной системы.

Доллар был избран как валюта для международных расчетов после Второй мировой войны потому, что представлял национальную экономику США, безусловно доминировавшую в мире. Но с тех пор все изменилось, а до 2027 года и вовсе кардинально перевернется.

«Соединенные Штаты все больше уступают в экономическом отношении и Китаю, и другим странам Востока. Мы видим, что доллар постепенно свои позиции теряет в качестве мировой валюты. Тем более мы видим, что американцы уже стали доллары использовать в своих корыстных интересах — как валюту, которая может работать против интересов отдельных стран.