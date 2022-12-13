«Арифметика простая»: россиянам рассказали о последствиях несвоевременного выхода на пенсию

Оказалось, позднее обращение за пенсией положительно влияет на размер выплат.
Юрист объяснил, что страховая пенсия и фиксированная выплата становятся больше. Они растут с каждым годом, пока человек не обращается за начислением пенсии.
«За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше», – отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.
К слову, отложить выход на пенсию можно на срок от года до 10 лет. Если гражданин устроился на высокооплачиваемую работу и при этом вышел на пенсию, ему лучше отказаться от страховой выплаты:
«Арифметика простая: если он отработает на такой работе больше года, его страховая пенсия увеличится за счет роста премиальных коэффициентов, когда он еще раз за ней обратится. К тому же пенсия в этом случае будет увеличена на все плановые индексации, прошедшие за годы новой работы».
Напомним, ранее россиянам рассказали о возможности получить 13-ю пенсию.