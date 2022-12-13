«Арифметика простая»: россиянам рассказали о последствиях несвоевременного выхода на пенсию

К слову, отложить выход на пенсию можно на срок от года до 10 лет. Если гражданин устроился на высокооплачиваемую работу и при этом вышел на пенсию, ему лучше отказаться от страховой выплаты:

«Арифметика простая: если он отработает на такой работе больше года, его страховая пенсия увеличится за счет роста премиальных коэффициентов, когда он еще раз за ней обратится. К тому же пенсия в этом случае будет увеличена на все плановые индексации, прошедшие за годы новой работы».

Напомним, ранее россиянам рассказали о возможности получить 13-ю пенсию.