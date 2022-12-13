«Заменить картофель на паровой кабачок»: диетолог подсказала, какие продукты поставить на новогодний стол

Диетолог Ольга Турина рассказала о здоровой замене привычных «вредностей» на Новый год.

Эксперт посоветовала обратить внимание на соусы для блюд. Лучше заменить те, что приготовлены на основе майонеза, сметанными вариантами.

А овощи с высоким содержанием крахмала переделать на более водянистые.