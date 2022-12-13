«Заменить картофель на паровой кабачок»: диетолог подсказала, какие продукты поставить на новогодний стол

Диетолог Ольга Турина рассказала о здоровой замене привычных «вредностей» на Новый год.
Эксперт посоветовала обратить внимание на соусы для блюд. Лучше заменить те, что приготовлены на основе майонеза, сметанными вариантами.
А овощи с высоким содержанием крахмала переделать на более водянистые.
«Для начала можно частично заменить картофель на паровой кабачок, — говорит Ольга. — Картофель дает большую углеводную емкость, а кабачок имеет крахмальный нейтральный вкус и может выступить неплохой заменой», – предложила диетолог.
Среди мясных блюд диетолог посоветовала выбрать что-то с индейкой.
«А вот запеченная индейка, например, в четыре раза постнее гуся и даже гораздо легче, чем курица. У целой курицы очень неравномерно распределен жир. Много находится на бедрышках и на спинке. Поэтому будет гораздо правильнее выбрать индейку для новогоднего стола – она большая, сытная и содержит намного меньше калорий», – добавила эксперт в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее стало известно о напитках и еде, которые лучше не употреблять утром первого января.