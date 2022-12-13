«Лучше воспользоваться ею до конца декабря»: юрист посоветовал не медлить со скидкой на «Госуслугах»

Специалист рекомендовал россиянам заглянуть на сайт «Госуслуги» в ближайшее время для того, чтобы оплатить госпошлину. Так как после декабря пропадет на нее скидка в 30%.

Государство предоставляет скидку на оплату госпошлины. Но акция продлится лишь до конца текущего года. Поэтому желающим сэкономить лучше поторопиться.

«Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с первого января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря», – заявил Владимир Комсолев.

Эксперт перечислил услуги, за которые может взыматься госпошлина.