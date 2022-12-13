«Каждый год во всех регионах»: сеть ресторанов «Вкусно и точка» готова к расширению

Стало известно, что заведение «Вкусно и точка» может появиться в новых местах по стране.

Александр Говор планирует открыть ресторан во всех регионах России:

«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи».