«Каждый год во всех регионах»: сеть ресторанов «Вкусно и точка» готова к расширению

Стало известно, что заведение «Вкусно и точка» может появиться в новых местах по стране.
Александр Говор планирует открыть ресторан во всех регионах России:
«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи».
Глава сети ресторанов общепита поделился правилами приообретения франшизы «Вкусно и точка».
Если говорить о (покупке - ред.) других каких-то активах, то, как правило, берем 50% на 50% (собственные и кредитные средства - ред.), или 60% банки и 40% – мы», – передали слова Говора ria.ru.
Напомним, ранее магазины «Леруа Мерлен» и Fix Price рассказали о графике работы в праздничные дни.