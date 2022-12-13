«Сыграйте в «Тайного Санту»»: названы способы сэкономить на новогодних подарках

Тем, кто хочет отдать минимум средств на подарки к Новому году, рекомендовали создать презент своими руками, обратиться за помощью к игре и много другое.
Способы сэкономить и не потратить круглые суммы на подарок в декабре есть. Например, можно выбрать один подарок на нескольких человек. Для пары или родителей можно приобрести что-то, что порадует обоих.
Также актуальным будет подарок, сделанный своими руками. Вы можете нарисовать картину или собрать сладкий букет.
Еще один способ спасет бюджет. Речь идет об игре «Тайный Санта».
«Сыграйте в «Тайного Санту». Возможно, вы уже слышали об этой игре с анонимными рождественскими подарками, но мы все-таки напомним вам ее правила. Сначала определяют участников игры, а затем устанавливают правила. Особенность в том, что на берегу будет определена денежная стоимость подарков, комфортная для всех «Тайных Сант»», – отметили в marieclaire.ru.
Напомним, ранее специалисты рассказали о продуктах, которое не стоит есть утром первого января.