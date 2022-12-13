«Сыграйте в «Тайного Санту»»: названы способы сэкономить на новогодних подарках

Тем, кто хочет отдать минимум средств на подарки к Новому году, рекомендовали создать презент своими руками, обратиться за помощью к игре и много другое.

Способы сэкономить и не потратить круглые суммы на подарок в декабре есть. Например, можно выбрать один подарок на нескольких человек. Для пары или родителей можно приобрести что-то, что порадует обоих.

Также актуальным будет подарок, сделанный своими руками. Вы можете нарисовать картину или собрать сладкий букет.