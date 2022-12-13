«Будут закрыты»: «Леруа Мерлен» и Fix Price поделились новым решением с покупателями

Стало известно, как будут работать в ближайшее время популярные в России магазины «Леруа Мерлен» и Fix Price.
Эти супермаркеты и гипермаркеты приостановят деятельность на территории России. Но ненадолго. Так, сеть гипермаркетов строительной техники и товаров для дома «Леруа Мерлен» закроет свои двери 31 декабря на несколько часов раньше обычного. Первого января магазины не будут работать. А прежний график возобновится со второго января 2023 года.
«Аналогичное решение коснулось и супермаркетов сети Fix Price, где продаются товары по низким ценам. Например, 31 декабря режим работы торговых точек сократится на один час. А 1 января закупиться товарами в любом магазине сети не получится, поскольку все они будут закрыты. Впрочем, как и в предыдущем случае, уже со второго числа магазины откроются и будут работать так же, как и до праздников», – отметили в primpress.ru.
Напомним, ранее специалисты рассказали о работе интернет-магазина Lamoda после приобретения бизнеса немецкой компанией.