«Будут закрыты»: «Леруа Мерлен» и Fix Price поделились новым решением с покупателями

Стало известно, как будут работать в ближайшее время популярные в России магазины «Леруа Мерлен» и Fix Price.

Эти супермаркеты и гипермаркеты приостановят деятельность на территории России. Но ненадолго. Так, сеть гипермаркетов строительной техники и товаров для дома «Леруа Мерлен» закроет свои двери 31 декабря на несколько часов раньше обычного. Первого января магазины не будут работать. А прежний график возобновится со второго января 2023 года.