«Завершил продажу»: стала известна судьба интернет-магазина Lamoda

Один из крупнейших онлайн-магазинов Lamoda продолжит свою деятельность с тем же названием.
Напомним, торговую интернет-площадку хотели выкупить владельцы немецкой комании Eastrealty Beteiligungs- und Verwaltungs Gmbh.
А недавно стало известно о завершении сделки. К слову, покупка никак не отразилась на названии магазина и составе управляющей команды:
«Интернет-магазин Lamoda продолжит свою деятельность в России под прежним названием, состав управляющей команды также не изменится, заявили РИА Новости в компании».
«Сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group ранее завершил продажу бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко», – добавили в Telegram-канале ria.ru.
К слову, недавно маркетплейс Wildberries перестал продавать ряд товаров, которые нельзя распространять на территории РФ.