«Завершил продажу»: стала известна судьба интернет-магазина Lamoda

Один из крупнейших онлайн-магазинов Lamoda продолжит свою деятельность с тем же названием.

Напомним, торговую интернет-площадку хотели выкупить владельцы немецкой комании Eastrealty Beteiligungs- und Verwaltungs Gmbh.

А недавно стало известно о завершении сделки. К слову, покупка никак не отразилась на названии магазина и составе управляющей команды: