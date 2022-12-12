«Не доедайте салаты и закуски»: эксперты назвали список продуктов, про которые стоит забыть после новогодней ночи

Стало известно, какие продукты лучше не употреблять утром первого января.
Новогодняя ночь может принести не только позитивные эмоции, но и расстройство пищеварительной системы. Чтобы не усугубить состояние после праздника, не стоит пить кофе и оставшийся алкоголь.
«Не начинайте день с потребления алкогольных напитков. Вопреки сложившейся традиции лучше перетерпеть и не нагружать свой организм снова. Иначе следующим утром вам будет в два раза хуже. Проснувшись, не пейте кофе. Кружка бодрящего напитка может усугубить ситуацию и привести к еще большему обезвоживанию, тошноте и головной боли», — сообщили в osnmedia.ru.
Также специалисты порекомендовали не есть цитрусовые. Так как эти плоды агрессивно действуют на слизистую оболочку желудка.
Не стоит злоупотреблять жирным после новогодней ночи. И последнее — не ешьте салаты с майонезом, которые стояли всю ночь на столе:
«Не доедайте новогодние салаты и закуски. Оливье, селедка под шубой, крабовый салат стояли всю ночь (возможно, даже на столе, и их не убирали в холодильник) и впитывали в себя майонез. Помимо того, что существует риск отравиться несвежим блюдом, можно просто получить еще большее расстройство пищевого поведения».
Напомним, ранее эксперт рассказала, как не ошибиться при выборе сока.