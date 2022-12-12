«Не доедайте салаты и закуски»: эксперты назвали список продуктов, про которые стоит забыть после новогодней ночи

Также специалисты порекомендовали не есть цитрусовые. Так как эти плоды агрессивно действуют на слизистую оболочку желудка.

Не стоит злоупотреблять жирным после новогодней ночи. И последнее — не ешьте салаты с майонезом, которые стояли всю ночь на столе:

«Не доедайте новогодние салаты и закуски. Оливье, селедка под шубой, крабовый салат стояли всю ночь (возможно, даже на столе, и их не убирали в холодильник) и впитывали в себя майонез. Помимо того, что существует риск отравиться несвежим блюдом, можно просто получить еще большее расстройство пищевого поведения».

Напомним, ранее эксперт рассказала, как не ошибиться при выборе сока.