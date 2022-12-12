«Заплатить комиссию»: «Сбербанк» сообщил неприятное известие для своих клиентов

Стало известно, что «Сбербанк» ввел комиссию с 12 декабря за использование банковских карт компании. Плата будет взыматься во время обращения к банкоматам сторонних банков.
Комиссия для пользователей с дебетовыми картами составит 1% суммы, но не менее 100 рублей. То есть если снять 200 рублей в «чужом» банкомате, можно лишиться половины денег.
С кредитной карты банк заберет 3-4% от суммы транзакции. Минимальная сумма — 150 рублей.
«Крупнейший российский банк принял решение о том, чтобы ввести комиссию за использование его фирменных банковских карт, вне зависимости от той платежной системы, на базе которой они работают. Отныне, в связи с подобным новшеством, всем желающим воспользоваться сторонним банкоматом с карточкой компании «Сбербанк» придется вынужденно так или иначе заплатить комиссию, причем ее минимальный размер никак и ничем не ограничивается», — передает akket.com.
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