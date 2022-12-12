С 15 декабря! Во всех поликлиниках России введут новые правила

В Минздраве РФ сообщили, что с 15 декабря в нашей стране вводятся новые правила. В первую очередь, это касается времени приема. Отныне прием у терапевта и педиатра будет не менее 15 минут. Гинеколог будет консультировать 22 минуты, а хирург - 26 минут.

Прием у стоматолога может длиться не менее 44 минут.

Кроме того, медиков обязали более уважительно относиться к пациентам. К примеру, к больному нельзя будет обращаться «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина» и так далее. Вместо этого они должны использовать имя пациента, либо обращаться на уважительное «вы».

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