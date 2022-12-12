Принято решение: последние новости о мобилизации в России

Президент России Владимир Путин заявил на минувших выходных, что речи о дополнительной мобилизации сейчас нет. Кроме того, никаких ограничений для граждан, покинувших Россию, сейчас не обсуждается.
В свою очередь, министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова напомнила о дополнительных выплатах, которые ждут семьи, члены которой отправились на Украину.
«Членам семей мобилизованных к Новому году будет произведена выплата 20 тысяч рублей. 4 141 заявление уже было получено. Первые выплаты начнутся на этой неделе», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».