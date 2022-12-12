А вы не знали? Четыре льготы, которые может получить любой россиянин

В России льготы положены не только многодетным семьям и тем, у кого низкий доход. Есть некоторые бесплатные бонусы, на которые имеют право все россияне, независимо от их положения.

- Сертификат на кружки и секции.

Родители могут получить на ребенка от 5 до 18 лет сертификат на оплату кружков и секций.

Номинал сертификата зависит от региона.

- Бесплатное обучение от центра занятости.

Студенты, мамы с детьми, безработные, стоящие на учете и другие категории граждан могут бесплатно обучиться.

- Отказ от работы ночью, сверхурочно и в праздники.

К такой работе нельзя привлекать одиноких родителей с детьми до 14 лет и многодетных с детьми до 18 лет.

Привлечь работать ночью, сверхурочно или в праздники таких родителей можно лишь с их письменного согласия.

- Надбавка за нетрудоспособного иждивенца.

Если у пенсионера на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, студент-очник, инвалид или пожилой человек, за него положена доплата.

Размер надбавки составляет 1/3 фиксированной части пенсии.

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