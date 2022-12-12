Wildberries закончил продажи: 12 декабря стал днем невозврата

Совершенно неправильно и несправедливо продавать запрещенные товары россиянам. Думается, что это абсолютно бесспорно.

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Вот и маркетплейс Wildberries решил закончить продажи тех товаров, которые нельзя реализовывать на территории РФ. К их числу относятся наименования с содержанием сушеных мухоморов. Их ранее предлагали людям горе-продавцы на своих виртуальных витринах.