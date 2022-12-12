Эксперты нашли дешевенький аналог дорогим порошкам: стирка — отпад, цена — смешная

Стиральный порошок «Аист» неожиданно был признан лучшим среди других наименований на российском рынке.
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Исследование провели эксперты Роскачества, которые проверили, насколько легко средства могут справляться с различными видами пятен, включая самые сложные вроде крови и засохшего пота. «Аист» справился просто безупречно. И это при том, что стоит он в магазинах копейки.
Эксперты также отметили, что данный порошок полностью выполаскивается водой, не оставляя на одежде следов и разводов. Кроме того, даже после многих стирок на одежде не появились катышки.
Источник: primpress.ru.