Эксперты нашли дешевенький аналог дорогим порошкам: стирка — отпад, цена — смешная

Исследование провели эксперты Роскачества, которые проверили, насколько легко средства могут справляться с различными видами пятен, включая самые сложные вроде крови и засохшего пота. «Аист» справился просто безупречно. И это при том, что стоит он в магазинах копейки.

Эксперты также отметили, что данный порошок полностью выполаскивается водой, не оставляя на одежде следов и разводов. Кроме того, даже после многих стирок на одежде не появились катышки.

Источник: primpress.ru.