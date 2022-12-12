Опаньки, вот так сюрприз! Wildberries стал сдирать по 650 рублей за доставку

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Иногда просто картинка не совпадает с оригиналом, и товар смотрится в жизни уже не так привлекательно. Раньше покупатели могли выбирать из нескольких лучший. Но сейчас все иначе — люди должны точно определиться еще на этапе изучения сайта.

Новый сюрприз от Wildberries еще интереснее: теперь клиентам придется раскошелиться на 650 рублей за доставку товара не только домой или в офис, но и в пункт выдачи. Ценник действует на ряд наименований, при этом часть продукции доставляют бесплатно.

Источник: akket.com.