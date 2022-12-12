Опаньки, вот так сюрприз! Wildberries стал сдирать по 650 рублей за доставку

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Публика негодует от постоянной мзды.

Маркетплейс Wildberries удивил своих клиентов новой мздой. Совсем недавно народ ужасался тому, что теперь им нужно платить по 100–150 рублей за каждый товар, от которого пришлось отказаться по каким-то причинам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Иногда просто картинка не совпадает с оригиналом, и товар смотрится в жизни уже не так привлекательно. Раньше покупатели могли выбирать из нескольких лучший. Но сейчас все иначе — люди должны точно определиться еще на этапе изучения сайта.

Новый сюрприз от Wildberries еще интереснее: теперь клиентам придется раскошелиться на 650 рублей за доставку товара не только домой или в офис, но и в пункт выдачи. Ценник действует на ряд наименований, при этом часть продукции доставляют бесплатно.

Источник: akket.com.

Читайте также