Уничтожил своими руками: Сбербанк пошел на крайние меры с пластиковыми картами — с 12 декабря

12 декабря может стать для многих новой точкой отсчета в способах оплаты за товары и услуги.

Многие из нас привыкли носить везде с собой пластиковые карты «Мир», Visa и Mastercard. Однако, прочитав эту новость, ваш взгляд на это может измениться.

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Дело в том, что Сбербанк сообщил о возрождение системы SberPay, которая не требует карточек. Нужно лишь иметь телефон, который оснащен системой NFC, а также имеет обновленный «Сбербанк Онлайн».

Приложив аппарат к терминалу, вы легко обойдетесь как без бумажных денег, так и без пластиковых карт.

Таким образом банк фактически своими руками уничтожил идею физических дебетовых и кредитных карт.

Источник: akket.com.