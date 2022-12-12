Автоматически включают в счет: Ozon стал списывать деньги за ненужный товар

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Покупатели жалуются, что на некоторых сервисных центрах сотрудники буквально впихивают в руки ненужный людям пластик, утверждая, что они его оплатили и придется брать.

Впрочем, как показывает практика, если проявить настойчивость и не взять ненужный пакет, списанные деньги (от 5 рублей) автоматически вернутся покупателям на счет. Возможно, так некоторые работники маркетплейса пытаются избежать лишней работы при отмене товара.