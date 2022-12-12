Люди поняли, что карты «Мир» обнулились: Сбербанк устроил все по-своему

Карта "Мир"

Карта «Мир». Фото: Global Look Press

Новая финансовая система поставила под вопрос старые возможности оплаты.

Сбербанк фактически обнулил существующие пластиковые карты, включая «Мир», из-за введения виртуальной системы оплаты SberPay.

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Финансово-кредитная организация ввела ее для удобства клиентов, которые не любят носить с собой карты из пластика. Ведь SberPay не предполагает физических носителей, кроме телефона, который, пожалуй, сейчас есть практически у всех.

Функция NFC и новая программа «Сбербанк Онлайн» делают использование системы SberPay возможным в любой точке России.

При ее действии ни карты «Мир», ни Visa и Mastercard фактически становятся не нужными. По крайней мере, их можно смело оставлять дома.

Источник: akket.com

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