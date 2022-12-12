«Лучше немного, но хорошего»: Василиса Володина дала наставление на 12 декабря

Во все времена люди обращались к прославленным писателям и их классическим произведениям, ставшим признанным средоточием мудрости. Телеведущая и астролог Василиса Володина дала совет прислушаться 12 декабря к словам Льва Толстого. Поскольку в этот зимний день следует в любом деле творить хорошее, пусть даже и по чуть-чуть.