По 1500 на карту: пенсионерам объявили о финансовой помощи от государства

Пенсионерам положены дополнительные деньги.

Пенсионерам положены дополнительные деньги. Фото: Global Look Press

Претендовать на деньги могут только некоторые граждане.

Российские пенсионеры могут получать надбавку к основной пенсии от государства на оплату коммунальных услуг.

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Деньги поступают из региональных бюджетов, поэтому в различных уголках страны суммы отличаются. В Мурманской области, к примеру, это 1500 рублей.

Средства имеют право получать на карты лишь определенные категории пенсионеров. В частности, труженики тыла, которые работали не менее полугода во время ВОВ.

А также те, кто получил медаль либо орден за заслуги на трудовом поприще.

Источник: primpress.ru.

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