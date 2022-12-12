По 1500 на карту: пенсионерам объявили о финансовой помощи от государства

Деньги поступают из региональных бюджетов, поэтому в различных уголках страны суммы отличаются. В Мурманской области, к примеру, это 1500 рублей.

Средства имеют право получать на карты лишь определенные категории пенсионеров. В частности, труженики тыла, которые работали не менее полугода во время ВОВ.

А также те, кто получил медаль либо орден за заслуги на трудовом поприще.

Источник: primpress.ru.