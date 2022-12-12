На 35%: с января импортные шампуни, дезодоранты и бытовая химия взлетят в цене

Минпромторг поясняет, что облагаться пошлиной будут только те товары, которым нет отечественной альтернативы. И указаны в качестве стран-импортеров США, Канада, Великобритания, Польша, Австралия и другие недружественные государства.

Сайт rg.ru указывает, что порядка 60% товаров указанных категорий — импорт из стран ЕС. А облагаемые отныне пошлиной средства шести стран составляют 8–15% от общего объема. И, как поясняют в Минпромторге, в основном это категория премиум.