На 35%: с января импортные шампуни, дезодоранты и бытовая химия взлетят в цене

Минпромторг России объявил о введении пошлины на импортные товары из недружественных стран. Ввозной сбор коснется средств гигиены и бытовой химии. Это, например, шампуни, дезодоранты, средства для чистки зубов, моющее и чистящее, без которого ни одна хозяйка в быту не может обойтись. Размер пошлины составит 35%. А это значит, что цены на эти группы товаров неизбежно вырастут со следующего года.
Минпромторг поясняет, что облагаться пошлиной будут только те товары, которым нет отечественной альтернативы. И указаны в качестве стран-импортеров США, Канада, Великобритания, Польша, Австралия и другие недружественные государства.
Сайт rg.ru указывает, что порядка 60% товаров указанных категорий — импорт из стран ЕС. А облагаемые отныне пошлиной средства шести стран составляют 8–15% от общего объема. И, как поясняют в Минпромторге, в основном это категория премиум.