До 31 декабря: юрист назвал, что срочно нужно сделать на Госуслугах — пропадут деньги

Многие россияне давно привыкли, что портал Госуслуги предоставляет возможность оплаты различных пошлин со скидкой в 30%. Как выяснилось, это явление было временным.

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С 1 января следующего года различные расчеты на онлайн-площадке государственных услуг будут производиться в обычном порядке, с полным расчетом по установленной таксе.

Юрист Владимир Комсолев рекомендовал гражданам РФ воспользоваться льготой, которая все еще имеется на Госуслугах и оплатить все имеющиеся пошлины пока со скидкой до 31 декабря.