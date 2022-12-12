До 31 декабря: юрист назвал, что срочно нужно сделать на Госуслугах — пропадут деньги

Портал Государственных услуг с 1 января 2023 года перестанет предоставлять скидку

Портал государственных услуг с 1 января 2023 года перестанет предоставлять скидку. Фото: Global Look Press

Увы, но выгоды портала российских граждан лишают.

Многие россияне давно привыкли, что портал Госуслуги предоставляет возможность оплаты различных пошлин со скидкой в 30%. Как выяснилось, это явление было временным.

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С 1 января следующего года различные расчеты на онлайн-площадке государственных услуг будут производиться в обычном порядке, с полным расчетом по установленной таксе.

Юрист Владимир Комсолев рекомендовал гражданам РФ воспользоваться льготой, которая все еще имеется на Госуслугах и оплатить все имеющиеся пошлины пока со скидкой до 31 декабря.

Отметим, что скидка предоставляется при получении через портал загранпаспорта, смены ФИО, замены общегражданского паспорта в связи с утерей, порчей, изменением фамилии.

Источник: radiosputnik.ria.ru.

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