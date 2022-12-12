Конец истории: сколько доллару осталось «жить»

Американская валюта долгие десятилетия царила на мировой арене, является едва ли не единственной валютой для международных расчетов. Но сейчас его дела идут совсем плохо. Популярный астролог Константин Дараган и вовсе считает, что осталось ему недолго — конец истории доллара близок.