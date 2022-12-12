Конец истории: сколько доллару осталось «жить»

Американская валюта долгие десятилетия царила на мировой арене, является едва ли не единственной валютой для международных расчетов. Но сейчас его дела идут совсем плохо. Популярный астролог Константин Дараган и вовсе считает, что осталось ему недолго — конец истории доллара близок.
Дараган назвал время, которое отмерили звезды доллару. «Это достаточно короткий срок», — подчеркнул астролог в беседе с Юлией Меньшовой на YouTube. Речь идет о периоде до 2027 года — именно к этому времени «зеленые» исчезнут.