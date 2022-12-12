Уже в прошлом: что произойдет с долларом в конце декабря

Курс доллара в декабре в России будет демонстрировать изменения. И в конце месяца преподнесет сюрприз. Об этом рассказал аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Он в беседе с «Известиями» дал прогноз по американской валюте на конце 2022 года.

Эксперт отметил, что сильное колебание курса уже в прошлом. В настоящее время диапазон, в котором держится стоимость «зеленой» валюты, - это 60 – 62,5 рубля. И к концу декабря ожидается его рост.