Уже в прошлом: что произойдет с долларом в конце декабря

Курс доллара в декабре в России будет демонстрировать изменения. И в конце месяца преподнесет сюрприз. Об этом рассказал аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Он в беседе с «Известиями» дал прогноз по американской валюте на конце 2022 года.
Эксперт отметил, что сильное колебание курса уже в прошлом. В настоящее время диапазон, в котором держится стоимость «зеленой» валюты, - это 60 – 62,5 рубля. И к концу декабря ожидается его рост.
«Несмотря на риски, при отсутствии новых значимых санкций, например на российскую финансовую инфраструктуру, мы не ожидаем резкого ослабления рубля.
Скорее, этот процесс будет происходить постепенно по мере восстановления баланса импорта и экспорта, а значение курса на конец года может находиться не выше 65 рублей», - спрогнозировал Беспалов.