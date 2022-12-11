12 декабря в Москве может быть побит полувековой рекорд по осадкам

Понедельник, 12 декабря, в Москве обещает быть мокрым. Настолько, что может обновить рекорд по осадкам для этой даты, установленный аж в 1960 году.
Тогда - 62 года назад – выпало 12,5 мм осадков, но температура воздуха была низкой, и это обернулось снегопадом. А в 2022-м может выпасть от 11 до 15 мм осадков, но речь, скорее, идет о дожде.
«Завтра очень большая фаза дождя будет. Понятно, что плотность снега меньше», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В столичном управлении МЧС передали, что ночью с 11 на 12 декабря ожидается -1…+1ºС, а затем днем - +2…+4ºС. И самые сильные осадки ожидаются на ночь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Спасатели предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице.
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