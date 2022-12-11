12 декабря в Москве может быть побит полувековой рекорд по осадкам

Понедельник, 12 декабря, в Москве обещает быть мокрым. Настолько, что может обновить рекорд по осадкам для этой даты, установленный аж в 1960 году.

Тогда - 62 года назад – выпало 12,5 мм осадков, но температура воздуха была низкой, и это обернулось снегопадом. А в 2022-м может выпасть от 11 до 15 мм осадков, но речь, скорее, идет о дожде.