Мыло, прокладки, зубная паста: озвучен список самых подорожавших товаров в России – рост почти в два раза

Уходящий год отметился заметным ростом цен на многие товары. По данным Росстата, в 2022 году в цене взлетели корма для животных, подорожал рис, соль и другие продукты.
Однако лидерами топ-листа подорожаний стали товары косметического назначения. Самый рекордный рост продемонстрировало мыло - 44,2 процента вверх.
Следом идут гигиенические прокладки - 43, 2 процента, зубная паста и шампуни подорожали соответственно на 37, 1 и 36,7 процентов.
В топ-5 подорожавших товаров вошли машины иностранного производства. Рост цен на них составил 39, 1 процента.
По материалам kp.ru.
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