Мыло, прокладки, зубная паста: озвучен список самых подорожавших товаров в России – рост почти в два раза

Мыло ручной работы

Мыло ручной работы. Фото: Global Look Press

Росстат подсчитал, на что в России рекордно поднялись цены.

Уходящий год отметился заметным ростом цен на многие товары. По данным Росстата, в 2022 году в цене взлетели корма для животных, подорожал рис, соль и другие продукты.

Однако лидерами топ-листа подорожаний стали товары косметического назначения. Самый рекордный рост продемонстрировало мыло - 44,2 процента вверх.

Следом идут гигиенические прокладки - 43, 2 процента, зубная паста и шампуни подорожали соответственно на 37, 1 и 36,7 процентов.

В топ-5 подорожавших товаров вошли машины иностранного производства. Рост цен на них составил 39, 1 процента.

По материалам kp.ru.

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