Срочно закупайтесь! В России дорожает корм для животных – цены взлетели уже на 28 процентов

Корм для животных

Корм для животных. Фото: Global Look Press

Росстат утверждает, что нынешний год по-разному повлиял на разные группы товаров.

Росстат подводит итоги уходящего года и констатирует, что почти все группы товаров в этом году подорожали, за исключением некоторых.

Больше всего кризис и санкции ударили по косметике. Он вышли в топ самых подорожавших товаров.

Резкий рост в цене продемонстрировали корма для животных (+28%), рис, соль и печенье (на 27%), а также бананы (+23%). И не исключено, что это не предел, и цены будут расти еще.

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Впрочем, есть товары, которые подешевели. Это продукция из дерева, в частности, доски. Вниз пошли цены на овощи. Зафиксировано неожиданное снижение цен на смартфоны.

По материалам kp.ru.

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