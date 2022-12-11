Срочно закупайтесь! В России дорожает корм для животных – цены взлетели уже на 28 процентов

Росстат подводит итоги уходящего года и констатирует, что почти все группы товаров в этом году подорожали, за исключением некоторых.
Больше всего кризис и санкции ударили по косметике. Он вышли в топ самых подорожавших товаров.
Резкий рост в цене продемонстрировали корма для животных (+28%), рис, соль и печенье (на 27%), а также бананы (+23%). И не исключено, что это не предел, и цены будут расти еще.
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Впрочем, есть товары, которые подешевели. Это продукция из дерева, в частности, доски. Вниз пошли цены на овощи. Зафиксировано неожиданное снижение цен на смартфоны.
По материалам kp.ru.