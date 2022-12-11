Безопасность превыше всего: доктор Мясников рассказал о самом лучшем масле для готовки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какое масло лучше всего подходит для жарки.
«Топленое масло — это высококонцентрированный жир, состоящий из насыщенных жирных кислот. Если его нагреть, никакие вредные вещества не образуются, поэтому жарить на нем, например, блины можно смело», - сообщил эксперт в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По его словам, жарить можно и на сливочном, и на растительном масле. Однако напомнил, что растительные масла во время жарки могут образовывать не самые полезные жиры.
Ранее эксперты Роскачества проверили марки сливочного масла на прилавках популярных супермаркетов. Специалисты напомнили, что качественный продукт должен быть изготовлен из натурального коровьего молока и сливок. Кроме того, растительные жиры не должны присутствовать в составе.
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