Безопасность превыше всего: доктор Мясников рассказал о самом лучшем масле для готовки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какое масло лучше всего подходит для жарки.

«Топленое масло — это высококонцентрированный жир, состоящий из насыщенных жирных кислот. Если его нагреть, никакие вредные вещества не образуются, поэтому жарить на нем, например, блины можно смело», - сообщил эксперт в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, жарить можно и на сливочном, и на растительном масле. Однако напомнил, что растительные масла во время жарки могут образовывать не самые полезные жиры.