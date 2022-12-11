Капуста подешевела на 55%! Называем лучшие сорта для засолки

Росстат сообщил, что сейчас капуста в России стоит максимально дешево, цена этого популярного овоща, который многие называют вторым хлебом, уменьшилась на 55%!
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Поэтому сам бог велел сделать сейчас хороший запас капусты и заквасить ее на зиму.
Эксперты рекомендуют выбирать капусту для квашения среднеспелых и среднепоздних сортов, а также среди гибридов, которые созревают 121 – 160 дней от всходов. Они дают самую сочную, хрустящую, вкусную кислую капусту, пишет КП.
В десятку лучших сортов для засолки вошли такие наименования: «Слава 1305», «Надежда, «Ринда», «Московская поздняя 15», «Мегатон», «Подарок», «Атрия», «Вьюга», «Белоснежка», «Три богатыря».