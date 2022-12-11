Приятный бонус к Новому году: беременным россиянкам рассказали, как получить выплату от ПФР

К Новому году многие беременные россиянки могут получить щедрый бонус от ПФР. Информация об этом опубликована на портале ведомства.
Речь идет о находящихся в «интересном положении женах» военнослужащих по призыву. Беременность должна составлять не менее 180 дней (шести месяцев).
Кроме того, 32500 рублей от государства могут получить девушки в положении, чьи мужья учатся на первом курсе военной кафедры или училища.
Чтобы оформить заявление на выплату, нужно обратиться в Пенсионный Фонд России по месту жительства. Если обратиться за пособием прямо сейчас, то можно получить крупную выплату к новогодним праздникам.
Решение о назначении пособия примут в течение десяти рабочих дней. В случае положительного ответа деньги поступят на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.
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