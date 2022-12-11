Приятный бонус к Новому году: беременным россиянкам рассказали, как получить выплату от ПФР

К Новому году многие беременные россиянки могут получить щедрый бонус от ПФР. Информация об этом опубликована на портале ведомства.

Речь идет о находящихся в «интересном положении женах» военнослужащих по призыву. Беременность должна составлять не менее 180 дней (шести месяцев).

Кроме того, 32500 рублей от государства могут получить девушки в положении, чьи мужья учатся на первом курсе военной кафедры или училища.