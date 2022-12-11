«Сколько силы и красоты»: Брухунова рассказала, что привело ее в восторг во время мальдивских каникул

Юморист Евгений Петросян часто путешествует со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом. Семья любит проводить время вместе, выгуливать модные наряды и делиться с подписчиками своими впечатлениями от отдыха.

Сейчас супруги и маленький сын проводят отпуск на Мальдивах. Жена юмориста поделилась впечатлениями и наблюдениями в личном блоге. Накануне женщина рассказала, что ее особенно привело в восторг в этой поездке.

Брухунова честно призналась, что с удовольствием наблюдает за китайскими молодыми парами. Она была поражена красотой и хрупкостью девушек и силой, мужественностью юношей Поднебесной.

«Сколько силы и красоты в этом молодом поколении Китая. Неимоверно радостно на душе от этого. Приятно ощущать, что не только русские на стороне традиционных ценностей в сегодняшнем жернове псевдотолерантности», - поделилась Татьяна.

К слову, несколько дней назад жена Петросяна рассказала об еще одном поводе для гордости. Она поделилась с фанатами, почему взяла с собой в отпуск одежду только от русских дизайнеров. Татьяна подчеркнула, что в восторге от своего пляжного гардероба, вещи которого произведены в России.