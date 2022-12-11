Снежный апокалипсис: в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов

В аэропортах Москвы задержали множество рейсов из-за сильнейшего снегопада. Несколько самолетов не смогли вылететь вовремя, пишет Telegram-канал Mash.
«Из-за сильного снегопада самолет "Москва - Новосибирск" уже третий час не может вылететь из Домодедово. Одному из пассажиров стало плохо - на взлетную полосу приехала скорая. По словам находящихся на борту, самолет застрял в огромном сугробе», - говорится в сообщении.
Еще два воздушных судна, которые летели из эмиратской Шарджи в Домодедово, экстренно приземлились во Внуково на дозаправку. Пассажиры ждали вылета в аэропорт назначения. Спустя некоторое время нескольким людям стало плохо. К бортам подъезжали скорые.
После случившегося московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит, как соблюдаются права пассажиров в связи с отменой нескольких авиарейсов.
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По данным Яндекс-расписания, во Внуково задержано пять рейсов, 4 отменено, в Домодедово 29 рейсов задержано, а в Шереметьево задержали девять рейсов и шесть отменили из-за непогоды.