Снежный апокалипсис: в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов

В аэропортах Москвы задержали множество рейсов из-за сильнейшего снегопада. Несколько самолетов не смогли вылететь вовремя, пишет Telegram-канал Mash.

«Из-за сильного снегопада самолет "Москва - Новосибирск" уже третий час не может вылететь из Домодедово. Одному из пассажиров стало плохо - на взлетную полосу приехала скорая. По словам находящихся на борту, самолет застрял в огромном сугробе», - говорится в сообщении.

Еще два воздушных судна, которые летели из эмиратской Шарджи в Домодедово, экстренно приземлились во Внуково на дозаправку. Пассажиры ждали вылета в аэропорт назначения. Спустя некоторое время нескольким людям стало плохо. К бортам подъезжали скорые.