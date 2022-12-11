Следуйте рекомендациям: эксперты рассказали, как выбрать безопасный сладкий подарок ребенку

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный и качественный сладкий подарок для детей на Новый год. В первую очередь, по словам экспертов, сладости желательно приобретать только в местах организованной торговли. Речь идет о магазинах, супермаркетах и рынках.

Кроме того, на маркировке продукта должны быть следующие сведения: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или ФИО и место нахождения индивидуального предпринимателя (ИП), который изготовил или импортировал продукт, показатели пищевой ценности.

К слову, чаще всего дата истечения срока годности указывается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав подарка. Нужно постараться найти набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.