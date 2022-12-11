Следуйте рекомендациям: эксперты рассказали, как выбрать безопасный сладкий подарок ребенку

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный и качественный сладкий подарок для детей на Новый год. В первую очередь, по словам экспертов, сладости желательно приобретать только в местах организованной торговли. Речь идет о магазинах, супермаркетах и рынках.
Кроме того, на маркировке продукта должны быть следующие сведения: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или ФИО и место нахождения индивидуального предпринимателя (ИП), который изготовил или импортировал продукт, показатели пищевой ценности.
К слову, чаще всего дата истечения срока годности указывается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав подарка. Нужно постараться найти набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.
Лучше не покупать сладкие наборы, если заметили в составе ядра абрикосовой косточки и арахис. Это потенциальные аллергены.
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Среди компонентов новогоднего подарка обычно можно найти шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад. Последние два продукта, как отметили в Роспотребнадзоре, являются наиболее безвредными из-за маленького количества сахара по сравнению с другими сладостями. Также в зефире и мармеладе содержится пектин, полезный для пищеварения.
Купленный сладкий подарок эксперты посоветовали хранить при температуре 15-17 градусов тепла. В противном случае шоколад может покрыться белым налетом, сообщается на официальном сайте организации.