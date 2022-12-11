На какие продукты внезапно обрушились цены: время делать запасы впрок

Рачительные хозяйки умеют распоряжаться даже небольшими средствами так, что люди вокруг диву даются – вроде бы и зарабатывает человек немного, а выглядит и живет весьма достойно.

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Просто такие люди делают покупки вовремя, умело пользуются скидками и предложениями магазинов. Вот сейчас, к примеру, в России подешевел целый список товаров, которыми вполне можно запастись на будущее. И когда все будут жаловаться на цены, спокойно доставать их из кладовых, радуясь своей практичности.

По данным Росстата, сейчас сильно подешевела капуста – на 55%, картошка – на 33,3%, свекла – на 30,8%, морковка – на 24%. И если есть холодильник либо погреб, самое время сделать запасы. Плюс ко всему заметно снижение цены на древесные плиты – на 21%. Торопитесь, кто строит дом или делает ремонт.

Источник: КП.