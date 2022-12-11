Совет хозяйкам: эксперты объяснили, почему селедка под шубой может оказаться водянистой

Хозяйки рассказали о причинах предновогодних кулинарных конфузов с потекшей селедкой под шубой.

Виной всему плохо подготовленные ингредиенты, как отметили эксперты. Любимый многими салат точно «потечет» из-за слишком сочной свеклы, которую перед укладкой слоя не отжали. Дешевый майонез тоже сделает лакомство водянистым. Магазинный бюджетный соус быстро расслаивается в блюде, и очень часто образуется вода.

Но полное отсутствие заправки между слоями салата тоже плохо. Как отметили хозяйки, соус является для ингредиентов защитой от вытекающей влаги. Если забыть положить в блюдо майонез, вероятность получить водянистый салат очень высока.