Совет хозяйкам: эксперты объяснили, почему селедка под шубой может оказаться водянистой

Хозяйки рассказали о причинах предновогодних кулинарных конфузов с потекшей селедкой под шубой.
Виной всему плохо подготовленные ингредиенты, как отметили эксперты. Любимый многими салат точно «потечет» из-за слишком сочной свеклы, которую перед укладкой слоя не отжали. Дешевый майонез тоже сделает лакомство водянистым. Магазинный бюджетный соус быстро расслаивается в блюде, и очень часто образуется вода.
Но полное отсутствие заправки между слоями салата тоже плохо. Как отметили хозяйки, соус является для ингредиентов защитой от вытекающей влаги. Если забыть положить в блюдо майонез, вероятность получить водянистый салат очень высока.
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Причиной испорченной селедки может стать, собственно, рыба. С нее могло натечь много рассола, если селедка оказалось не свежего посола, пишет сайт bolshoyvopros.
Специалисты Росконтроля проверили красную икру на качество и соответствие заявленному составу. Некоторые наименования не прошли проверку, а кое-какие организация и вовсе занесла в черный список. Это значит, что есть ее небезопасно.
Росконтроль отправил в черный список икру под маркой «То, что надо!» из-за того, что количество сорбиновой и бензойной кислоты в ней превышает все нормы. В икре «Тунгутун» найдены бактерии кишечной палочки, она тоже в черном списке Росконтроля.