«Ашан» выставил икру задаром: народ толпится у полок и касс

«Ашан» спровоцировал ажиотажный спрос на ряд наименований в своих залах. Торговая сеть объявила акцию, согласно условиям которой многие продукты можно приобрести либо за символические деньги – со скидкой в 95%, либо вообще задаром.

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Естественно, многие покупатели решили прикупить к Новому году красную икру, ценник на которую совсем не радует.

Согласно условиям акции, покупателям нужно было накопить баллы на картах «Ашана», а теперь их можно потратить на дорогие продукты.

Источник: sportkp.ru.