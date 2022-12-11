14 000 поступят на карты в январе: новое детское пособие получат граждане РФ

Родители малолетних детей (до трех лет) могут претендовать на новое ежемесячное пособие от государства. Это надбавка, которая идет к обычной бюджетной выплате на малышей.

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Средства выделяются из маткапитала при желании родителей. Если есть мысль использовать маткапитал иначе, например, на покупку жилья, то тратите деньги так.

Для получения государственных денег необходимо, чтобы родители ребенка имели доход выше одного прожиточного минимума.

Размер выплат определяется среднемесячным размером одного прожиточного минимума на ребенка. По стране — это приблизительно 14 000 рублей. Средства поступят на счет заявителю уже в январе 2023 года.

Источник: pnz.ru.