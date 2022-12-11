Уже 12 декабря вы увидите только пустоту: Wildberries отказался от продаж – люди в растерянности

Онлайн-магазин Wildberries привел в растерянное состояние часть своих клиентов, возможно, их внушительное количество, ведь исследований никто не проводил.

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Маркетплейс вынужден был признаться, что отказался от части продукции, дабы соблюсти букву закона. Дело в том, что площадку проверил Роспотребнадзор и вынес вердикт о некоторых несоответствиях нормативам. Оказалось, что Wildberries продавал у себя на сайте запрещенные в РФ товары, а именно с содержанием сушеных мухоморов.

Контролирующий орган обязал магазин убрать со своих виртуальных полок эту продукцию. Постоянные покупатели, зайдя в Wildberries 12 декабря, не найдут здесь БАДов, чаев, витаминов и других наименований с этим грибом.

Источник: akket.com.