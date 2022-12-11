Выросли вдвое и это не предел! Какие товары молниеносно поднялись в цене – народ скупает

Росстат огласил итоги исследования роста инфляции в России, увы, они неутешительны. Цены на продукты и товары народного потребления поднимаются с бешеной скоростью.

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Некоторые наименования к концу года увеличились в своей стоимости почти вдвое. Рекордсменом в этом печальном списке стало мыло, которое подорожало на 44,2%. Женские прокладки показывают примерно те же цифры – 43,2%. Иномарки новые поднялись в цене на 39,1%, пишет КП.

Зубные пасты стали стоить дороже на 37,1%, шампуни – на 36,7% больше.

По итогам этого года цены вырастут на 12 – 13% согласно прогнозам Центробанка, и Минэкономразвития.