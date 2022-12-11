Даже соль! Оглашен список продуктов, которые стремительно дорожают в России

Быстро взлетели цены на корма для животных (+28%), рис, соль и печенье (на 27%), а также на бананы (+23%).

Как пишет КП, ссылаясь на данные Центробанка и Минэкономразвития, по итогам этого года цены должны вырасти на 12 – 13%.

В 2023 году в Центробанке планируют снизить общий рост цен до 5 – 7% годовых.