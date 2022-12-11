Объявлено об уничтожении карточек «Мир»: Сбербанк представил альтернативу – с 12 декабря

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Платежные системы становятся все интереснее и необычнее.

Сбербанк практически собственными руками выкопал могилу пластиковым картам «Мир», представив публике виртуальную альтернативу в виде SberPay.

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Ведь не секрет, что люди все меньше хотят носить с собой увесистые портмоне, предпочитая держать все свои дела и финансы в телефоне. Поэтому не удивительно, что часть клиентов не захотят пользоваться пластиком, выбрав онлайн-версию.

SberPay, к тому же, использовать максимально просто. Для того, чтобы расплатиться на кассе этой платежной системой, нужно включить на телефоне NFC, установить новый «Сбербанк онлайн» и  приложить к терминалу аппарат.

С таким удобством обычные карты просто морально уничтожены. Многие, узнав о новости 11 декабря, 12 декабря уже установят себе эту систему, нет сомнений.

Источник: akket.com.

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