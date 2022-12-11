Осталось 19 дней: этот продукт все сметают с полок – ценник скоро вырастет вдвое

Перед Новым годом россияне традиционно ринулись запасаться продуктами на Новый год, ведь впереди ожидается не только бурное застолье, но и длительные каникулы.

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А что еще делать во время отдыха? По русской традиции многие предпочитают устраивать посиделки в компании близких за накрытым столом.