Осталось 19 дней: этот продукт все сметают с полок – ценник скоро вырастет вдвое

Очереди.

Очереди. Фото: Global Look Press

Перед Новым годом люди словно с ума посходили.

Перед Новым годом россияне традиционно ринулись запасаться продуктами на Новый год, ведь впереди ожидается не только бурное застолье, но и длительные каникулы.

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А что еще делать во время отдыха? По русской традиции многие предпочитают устраивать посиделки в компании близких за накрытым столом.

Из-за этого ценники в магазинах стали стремительно расти. Деликатесы, икра, рыба, мясо - эти продукты сейчас уже не найдешь по стоимости месячной давности.

Однако больше всего подорожало сейчас шампанское, сообщает Росконтроль. К Новому году его стоимость, по оценкам экспертов, должна взлететь почти вдвое. Не удивительно, ведь в преддверии праздника игристое просто метут с полок.

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