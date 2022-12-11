Не тратьте деньги на дорогие порошки! Назван дешевый аналог – отстирает все

Это средство эффективно справилось с целым рядом пятен различного происхождения, включая самые трудновыводимые вроде пота, крови и жира. Вместе с тем, порошок не испортил ткань, сохранив ее внешний вид неизменным после 25 стирок.

Также исследователи не обнаружили следов порошка после полоскания, он полностью вымылся без разводов.

Источник: primpress.ru.