Пенсионеры останутся без части пенсии: раскрыт способ, как этого избежать

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Эксперт признался, что зачастую пенсионеры могут остаться без части пенсии, так как просто неправильно оформили документы.

«Ошибки в оформлении документов опасны тем, что пенсионер может остаться без части причитающихся ему средств», – заявил он.

По его словам, иногда неточности в оформлении документов могут допустить и сотрудники ПФР, пишет THE FTIMES.

Также Гиринский уточнил, что есть и другая причина, которая может привести к недоплате пенсии. Бываю такие ошибки в системе, в результате которых у людей могут появиться два СНИЛС и ИНН.

Эксперт посоветовал на регулярной основе проверять состояние своего пенсионного счета через портал Госуслуг, чтобы не оказаться в такой ситуации.