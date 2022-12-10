«Осадки в самой разнообразной форме»: россиянам рассказали о двух днях сильного снегопада

Синоптик заявил, что ближайшие два дня окажутся очень снежными для столичного региона России.
На эту область обрушится снегопад, а столбик термометра поднимется до нуля.
«В субботу и в ночь на воскресенье — хороший снегопад с количеством осадков до 5-7 мм, высота снежного покрова подрастет. В воскресенье будет небольшая пауза перед приходом нового снегопада», – отметил Александр Шувалов.
«Дней на пять-шесть много облаков на небе, солнце не проглянет, оттепель вместо морозов и осадки в самой разнообразной форме», – добавил метеоролог в эфире радио Sputnik.
Напомним, ранее россиянам рассказали про приближение морозов.