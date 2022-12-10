«Получите астрономическую сумму в 680 миллиардов»: эксперт ответила на вопрос о 13-й пенсии

Стала известна судьба выплаты для пенсионеров перед январскими праздниками.
Специалист призналась, что 13-я пенсия для граждан маловероятна.
«Если бы речь шла о единовременной выплате, скажем, пять тысяч рублей, то здесь еще можно было о чем-то говорить. А выплатить дополнительную пенсию 40 миллионам граждан – просто нереально», – отметила Людмила Иванова-Швец.
Эксперт напомнила, что в бюджете нет столько средств для выплаты большому числу пенсионеров.
«Умножьте это число на средний размер пенсии в 17 тысяч рублей – и получите астрономическую сумму в 680 миллиардов. Откуда вдруг за несколько недель возьмутся такие деньги в дефицитном бюджете?», – добавила Иванова-Щвец в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее специалист рассказала, почему опасно иметь привычку брать товары со скидками.