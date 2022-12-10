«Получите астрономическую сумму в 680 миллиардов»: эксперт ответила на вопрос о 13-й пенсии

Стала известна судьба выплаты для пенсионеров перед январскими праздниками.

Специалист призналась, что 13-я пенсия для граждан маловероятна.

«Если бы речь шла о единовременной выплате, скажем, пять тысяч рублей, то здесь еще можно было о чем-то говорить. А выплатить дополнительную пенсию 40 миллионам граждан – просто нереально», – отметила Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила, что в бюджете нет столько средств для выплаты большому числу пенсионеров.