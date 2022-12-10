Опасная привычка: стало известно, почему не стоит брать товары по скидке

Специалист напомнила покупателям о рациональном подходе к тратам в магазинах. Не нужно скупать все в дни больших скидок.

У любителей отправиться на шопинг ради выгодных предложений появилось название «черри-пикеры». Такие люди могут проводить большое количество времени за поиском наилучшего предложения. При этом иногда они теряют контроль и тратят больше, чем нужно.