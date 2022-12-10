Опасная привычка: стало известно, почему не стоит брать товары по скидке

Специалист напомнила покупателям о рациональном подходе к тратам в магазинах. Не нужно скупать все в дни больших скидок.
У любителей отправиться на шопинг ради выгодных предложений появилось название «черри-пикеры». Такие люди могут проводить большое количество времени за поиском наилучшего предложения. При этом иногда они теряют контроль и тратят больше, чем нужно.
«Черри-пикеры это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Чем-то это похоже на переговорный прием «выковыривание вишен», когда субъект целенаправленно ищет лучший вариант из множества возможных. Такого рода потребители целенаправленно охотятся за скидками и акциями в магазинах, участвуют в различных бонусных программах», – рассказала Казанцева.
«Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное – вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», – добавили в 1prime.ru.